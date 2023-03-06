Исследование: к 2035 году больше половины населения мира будут страдать от ожирения

Авторы доклада подчеркнули, что ни в одной стране не наблюдалось снижения распространённости ожирения. Особенно сильно эта проблема будет увеличиваться среди детей. Это вызывает беспокойство, поскольку дети с избыточным весом, которые остаются такими и во взрослом возрасте, подвержены негативным последствиям для здоровья в течение большей части своей жизни.

В WOF предлагают бороться с рекламой продуктов и напитков с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также ввести налоги на нездоровую пищу. В целом, ключом к профилактике ожирения специалисты называют образование и физические упражнения.