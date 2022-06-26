Исследование: к чему приводят неудачные протесты

В исследовании 1663 участникам предложили прочитать сценарий, в котором они участвовали в политическом протесте. Он был либо успешным, либо неудачным, использовалась либо обычная тактика, либо радикальная.

Учёные обнаружили, что те, кто читал о провале их протеста, как правило, впоследствии имели более высокие намерения участвовать в радикальных действиях. Однако исследователи отметили, что «величина эффекта неудачи была невелика». Учёные увидели значительную изменчивость в зависимости от контекста. Это означает, что в некоторых случаях неудачи не приводили к радикализации.

Кроме того, провал традиционных протестов был связан с тем, что участники впоследствии разрабатывали более удачные новые стратегии. С другой стороны, провал радикальных протестов был связан с сокращением энтузиазма. Интересно, что неуспех также был связан с большей степенью утраты идентификации с движением («Я недоволен тем, что являюсь членом этой группы»), а также с большим вовлечением («Нам нужно удвоить наши усилия»).