Исследование: качественный сон снижает риск инсульта и сердечных заболеваний

В отчёте учёных говорится, что 7 из 10 сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если все будут хорошо спать. В исследовании изучили данные 7200 участников, которые обследовались в период с 2008 по 2011 год.

Первоначально у участников не было сердечно-сосудистых заболеваний, и их средний возраст составлял 59 лет, причем 62% из них были мужчинами. Исследователи проверяли наличие ишемической болезни сердца и инсульта каждые два года в течение десяти лет. Они сообщили, что у 10% участников был оптимальный показатель сна, а у 8% исходный показатель был плохим.

Анализ показал, что у людей с хорошим сном риск сердечных заболеваний или инсульта был на 75% ниже.