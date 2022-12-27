Исследование: как похудеть без диет и тренировок

Эксперимент провели учёные из Университета Хуарес-дель-Эстадо-де-Дуранго в Мексике. Добровольцев разделили на две группы. Первая должна была пережевывать каждый кусок пищи в течение 30 секунд, вторая ела с привычной скоростью. Так участники поступали год. Всё это время они не занимались физическими упражнениями и не соблюдали диеты.

Через полгода эксперимента участники из первой группы потеряли около двух килограммов, а из второй наоборот набрали более трёх килограммов. «Медленный приём пищи эффективен, так как он дает организму больше времени понять, что желудок полон. Если съесть еду слишком быстро, то мозг не успеет понять, что человек сыт, и чувство голода не пропадёт. Человек будет переедать», — пояснили учёные.