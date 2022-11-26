Исследование: как толпа влияет на решения футбольных судей

Дело в том, что есть такой феномен — если команда проводит матч в своём городе и на своём футбольном поле, она показывает лучшие результаты, чем во время выездных игр. Учёные предположили, что на это может влиять большое количество «своих» болельщиков.

Исследователи подсчитали количество штрафных карточек, выданных командам во время выездных и домашних матчей с 2010 по 2021 год. Выяснилось, что в период с 2010 по 2019 годы судьи во время домашних матчей выдавали больше жёлтых и красных карточек командам гостей. А вот в 2020 и 2021 году количество штрафных карточек у гостей и хозяев матчей было примерно одинаковым. Вероятно, на это могли влиять выкрики болельщиков.