Исследование: как тёмный шоколад влияет на мозг

Исследование провели на крысах. Учёных интересовало влияние потребления тёмного шоколада на синапсы в определённой области мозга, известной как областью гиппокампа СА1. Если быть точнее, исследователи хотели проверить, влияет ли употребление этого продукта на активность и изменяемость с течением времени синапсов в данной зоне.

Для экспериментов учёные взяли 35 крыс и разделили их на пять групп по 7 особей. Каждую группу кормили тёмным шоколадом в разных режимах питания. Все животные при этом испытывали стресс. В целом, эксперименты показали, что систематическое употребление тёмного шоколада может обратить вспять неблагоприятное воздействие хронического стресса на синаптическую активность и пластичность. Это, в свою очередь, благотворно повлияет как на память, так и на обучение.