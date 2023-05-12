Исследование: как ваши глаза вас обманывают

Участников попросили определить, на каких фото изображены настоящие полномасштабные сцены, а на каких - уменьшенные модели. Удивительно, но участники постоянно воспринимали размытые реальные поезда как более мелкие, чем модели.

Это говорит о том, что наша зрительная система использует расфокусированное размытие для оценки размера объекта, но иногда ее можно обмануть. Полученные результаты имеют важное значение для различных аспектов повседневной жизни, включая вождение автомобиля, свидетельства очевидцев и проблемы безопасности, например, наблюдение за беспилотниками.