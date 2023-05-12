Исследование: как ваши глаза вас обманывают

Исследование: как ваши глаза вас обманываютДостаточно добавить блюра в изображение
Новое увлекательное исследование показывает, что наши глаза могут обманывать нас, когда речь идет о восприятии размеров объектов в окружающем мире. Исследователи из Университета Йорка и Астонского университета провели эксперименты с использованием фотографий полномасштабных железнодорожных сцен, некоторые из которых были намеренно размыты.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Участников попросили определить, на каких фото изображены настоящие полномасштабные сцены, а на каких - уменьшенные модели. Удивительно, но участники постоянно воспринимали размытые реальные поезда как более мелкие, чем модели.
Это говорит о том, что наша зрительная система использует расфокусированное размытие для оценки размера объекта, но иногда ее можно обмануть. Полученные результаты имеют важное значение для различных аспектов повседневной жизни, включая вождение автомобиля, свидетельства очевидцев и проблемы безопасности, например, наблюдение за беспилотниками.