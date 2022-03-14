Исследование: как вернуть секс в длительные отношения

Так, небольшая группа психологов провела исследование с участием 97 пар, в которых у партнёрши был диагностирован низкий уровень сексуального желания. Учёные хотели узнать, как убеждения партнёров коррелируют с чувством удовлетворённости сексуальной жизнью.

Пары прошли обследование в начале исследования и повторное обследование через год. У партнёров были два типа убеждений: «вера в то, что над сексуальной жизнью надо работать» и «вера в естественную совместимость». Оказалось, что среди женщин со сниженным сексуальным влечением представление о том, что сексуальное удовлетворение связано с естественной химией, изначально коррелировало с более низкой удовлётворенностью отношениями и более высокой конфликтностью.

Что интересно, какими бы ни были эти первоначальные убеждения, у пар, завершивших исследование, в целом наблюдалось улучшение сексуальной жизни. То есть, как минимум, обсуждение проблемы может улучшить ситуацию, как и установка на работу над сексуальными отношениями.