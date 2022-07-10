Исследование: как влияет на женщин приём противозачаточных таблеток

Авторы исследования пояснили, что раньше много обсуждались негативные побочные эффекты, которые могут возникнуть у некоторых женщин в результате использования гормональных контрацептивов. Учёным было любопытно, действительно ли употребление противозачаточных отражается на сексуальном поведении женщин, уменьшается ли у них частота половых контактов.

Исследователи изучили данные 893 женщин. Оказалось, что те, кто применял гормональные противозачаточные средства, наоборот чаще вступали в половую связь. У женщин было как минимум в три раза больше шансов заняться сексом в те недели, когда они пили таблетки.