Исследование: какая музыка лучше усыпляет младенцев

В целом, колыбельные любого типа лучше помогают заснуть, чем тишина. В ходе эксперимента почти 100 детям в возрасте до недели включали то весёлую, то спокойную музыку. В первом случае их сердцебиение снижалось быстрее и малыши становились сонливыми.

А вот более грустная и медленная музыка оказывала меньшее влияние.