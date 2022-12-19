Исследование: какая музыка лучше усыпляет младенцев

22:06, 19 декабря 2022
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Исследование: какая музыка лучше усыпляет младенцевЕсли вы думаете, что успокаивающая, то ошибаетесь
Выводы нового исследования могут показаться странными: учёные выяснили, что весёлые песенки лучше усыпляют младенцев чем более спокойные.
Фото: Unsplash
В целом, колыбельные любого типа лучше помогают заснуть, чем тишина. В ходе эксперимента почти 100 детям в возрасте до недели включали то весёлую, то спокойную музыку. В первом случае их сердцебиение снижалось быстрее и малыши становились сонливыми.
А вот более грустная и медленная музыка оказывала меньшее влияние.