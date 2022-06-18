Исследование: какие люди чаще «сливают» чужие интимные фото

Учёные опросили 816 студентов. Их просили согласиться или не согласиться с утверждениями типа: «Женщины должны быть польщены, если партнёр или бывший партнёр показывает их фотографии в обнажённом виде некоторым близким друзьям»; «Женщины склонны преувеличивать, насколько сильно это влияет на них, если их интимное фото попадает в сеть»; «Женщина, которая отправляет интимное фото своему партнёру, не должна удивляться, если оно окажется в сети». У участников также измерили степень макиавеллизма, нарциссических, психопатических и садистских черт личности.

Исследователи обнаружили, что все четыре черты тёмной личности были связаны с большим согласием с вышеуказанными утверждениями. Мужчины и гетеросексуалы чаще соглашались с фразами. Эти же люди были более склонны делиться чьими-то интимными фотографиями без согласия.