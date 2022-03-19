Исследование: какие машины чаще наезжают на пешеходов

По данным экспертов, больше всего пешеходам стоит опасаться поворачивающих внедорожников, пикапов, фургонов и минивэнов. Именно из-за этих машин чаще всего страдают люди.

В дорожно-транспортных происшествиях, где машина поворачивала налево на перекрёстке, риск гибели пешехода был примерно в два раза выше в случаях с внедорожниками, почти в три раза — с фургонами и минивэнами, а также почти в четыре раза — с пикапами.

Риск гибели пешехода при поворотах направо был на 89% выше в случаях с пиками, а также на 63% выше при ДТП с внедорожниками.

Старший инженер по транспорту Вэнь Ху из IIHS предположил, что эти данные могут объясняться размером, формой или расположением А-образных стоек, которые поддерживают крышу по обе стороны от лобового стекла. Их особенности могут помешать водителям, в результате при повороте они рискуют не заметить переходящего дорогу пешехода. По мнению Ху, изменение дизайна крупных автомобилей, а также улучшение дорожной инфраструктуры и снижение скорости машин, поможет снизить количество смертельных исходов в ДТП с пешеходами.