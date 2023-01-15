Исследование: какие мужчины кажутся женщинам привлекательными

В четырёх исследованиях с участием 659 гетеросексуальных женщин изучалось, как рост мужчин и соотношение плеч и бедер влияют на восприятие привлекательности, мужественности и боевых способностей. Участницы просматривали изображения мужских тел ростом от 160 см до 190 см и тремя типами соотношения плеч и бедер.

Исследователи обнаружили, что женщины, как правило, считают более высоких мужчин более привлекательными физически, более мужественными и обладающими более высокими боевыми способностями. То же самое обычно относилось к более широкоплечим мужчинам.