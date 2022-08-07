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Исследование: какие мужчины способны прожить дольше женщин

У некоторых шансы выше
В среднем женщины живут дольше, чем мужчины. Новое исследование, однако, утверждает, что у некоторых мужчин, особенно у тех, кто женат и имеет высшее образование, выше шансы пережить женщин.
Исследование: какие мужчины способны прожить дольше женщин

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ожидаемая продолжительность жизни для мужчин в первой половине 2020 года составляла около 75 лет. Для женщин этот показатель был равен 80 лет. Статистический анализ же показал, что с 1850 года от 25 до 50% мужчин пережили женщин.

Семейное положение и уровень образования были определены как ключевые факторы для такого исхода.

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