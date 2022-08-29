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Исследование: каждые 2-3 сантиметра в талии увеличивают риск сердечной недостаточности на 10%У людей с ожирением
Исследование, проведённое Оксфордским университетом, показало, что размер талии хорошо предсказывает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных ожирением.
Исследователи измерили окружность талии 428 000 взрослых британцев среднего возраста, а также изучили их данные по здоровью сердца за 13-летний период.
На каждый лишний дюйм (примерно 2,5 см) риск быть госпитализированными из-за проблем с сердечной недостаточностью увеличивался на 10%. Так, у человека с обхватом талии 41 дюйм (104 см) вероятность сердечной недостаточности почти на 40% выше, чем у человека с талией 37 дюймов (94 см).