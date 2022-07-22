Исследование: каждый третий вид животных вымрет к концу века

Вымирание угрожает сотням видом растений и насекомых, а также других беспозвоночных. Известно, что эти виды играют ключевую роль в очистке воздуха, фильтрации воды и обеспечении здоровья почвы.

Опрос экспертов показал, что по меньшей мере один миллион видов животных и растений в настоящее время находятся на грани исчезновения, и 10% из них составляют насекомые. Большинство специалистов (84%) ожидали, что виды вымрут менее чем через 100 лет после того, как им стала угрожать опасность, при этом 75% экспертов ожидают, что вымирание произойдёт в течение десятилетий (10–100 лет), и ещё 9% экспертов уверены, что это случится в течение 10 лет.