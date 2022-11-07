Исследование: холод сводит с ума

Исследование проводили в Великобритании. По оценкам экспертов, в мире холодовая смертность составляет примерно 4,6 млн жизней ежегодно.

Авторы новой работы сосредоточили своё внимание именно на температуре в домах, обусловленной доступом к отоплению. Оказалось, что чаще всего в холодных домах в Британии живут одинокие люди. Кроме того, среди таких людей было достаточно много темнокожих — 12% (это выше средних значений по популяции).

Выяснилось, что в холодных домах у людей чаще развивается дистресс, то есть негативный стресс. В целом, исследователи считают эту ситуацию следствием топливной бедности.