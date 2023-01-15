Исследование: контроль над эмоциями снижает риск старческого слабоумия

Исследование: контроль над эмоциями снижает риск старческого слабоумияНегативные эмоции сильно влияют на мозг
Люди, которые эффективно управляют своими эмоциями, могут предотвратить патологическое старение мозга. Об этом говорится в работе нейробиологом из Женевского университета, опубликованной в журнале Nature Aging.
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Учёные отобрали молодых и пожилых людей. Испытуемым показывали ролики, на которых были показаны страдания, например, людей во время стихийного бедствия. В это время исследователи изучали работу мозга с помощью функциональной МРТ.
Выяснилось, что нервные связи пожилых людей показывали значительную эмоциональную инерцию. Они испытывали негативные эмоции, что надолго меняло работу мозга. Особенно сильно это сказывалось на миндалевидном теле и задней части поясной коры – они входят сеть пассивного режима работы мозга и важны для управления эмоциями, а также для автобиографической памяти.
При этом задней части поясной коры одна из самых уязвимых областей мозга при деменции. Поэтому учёные полагают, что плохое управление эмоциями и тревожность повышают риск нейродегенерации.