Наука и технологии
Сегодня в 14:09
1 мин.

Исследование: «кошатники» проявляют слишком много нежелательной любви к животным

С кошками нужно быть обходительнее
Новое исследование показывает, что люди, которые считают себя опытными хозяевами кошек, могут проявлять к своим питомцам слишком много любви или, по крайней мере, демонстрировать её не самым приемлемым для животных образом.
Исследование: «кошатники» проявляют слишком много нежелательной любви к животным

Предыдущие исследования помогли установить, как следует обращаться с кошками. В частности, следует выбирать определённые места для поглаживаний и давать животному больше свободы. Новая работа показала, что самопровозглашённые «кошатники», как правило, гладят кошек в тех местах, где им не очень комфортно, и дают питомцам меньше свободы.

В исследовании поучаствовали около 120 добровольцев, каждый из которых провёл по пять минут в приюте вместе с тремя кошками. Участники также заполнили анкету, в которой оценили свой опыт общения с питомцами. Оказалось, что люди, которые сочли себя более опытными и подкованными в обращении с животными, с большей вероятностью прикасались к котам у основания хвоста, лап, спины и живота — в областях, некомфортных для питомцев. Обычно кошки предпочитают поглаживания в зоне ушей, щёк и подбородка. Также «кошатники» давали животным меньше свободы во время взаимодействия.

Исследователи отметили, что каждая кошка, конечно, индивидуальна, но есть общие принципы, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить максимальное удобство животному.

Новости партнеров
Новости партнеров