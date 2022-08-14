Исследование: «кошатники» проявляют слишком много нежелательной любви к животным

Предыдущие исследования помогли установить, как следует обращаться с кошками. В частности, следует выбирать определённые места для поглаживаний и давать животному больше свободы. Новая работа показала, что самопровозглашённые «кошатники», как правило, гладят кошек в тех местах, где им не очень комфортно, и дают питомцам меньше свободы.

В исследовании поучаствовали около 120 добровольцев, каждый из которых провёл по пять минут в приюте вместе с тремя кошками. Участники также заполнили анкету, в которой оценили свой опыт общения с питомцами. Оказалось, что люди, которые сочли себя более опытными и подкованными в обращении с животными, с большей вероятностью прикасались к котам у основания хвоста, лап, спины и живота — в областях, некомфортных для питомцев. Обычно кошки предпочитают поглаживания в зоне ушей, щёк и подбородка. Также «кошатники» давали животным меньше свободы во время взаимодействия.

Исследователи отметили, что каждая кошка, конечно, индивидуальна, но есть общие принципы, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить максимальное удобство животному.