Исследование: красивые студентки проиграли после перехода на дистанционку

21:04, 12 ноября 2022
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Исследование: красивые студентки проиграли после перехода на дистанционкуВаши догадки были верны
Исследователи обнаружили, что оценки привлекательных студенток стали ниже после того, как все перешли на дистанционку во время пандемии.
Учёный из Лундского университета проанализировал баллы 300 студентов из Швеции до и после начала пандемии COVID. Также участникам эксперимента было предложено оценить привлекательность каждого студента по фотографиям.
Исследование выявило значительное снижение средних оценок среди привлекательных студенток, причём только на тех занятиях, где преподаватели и студенты более склонны к взаимодействию. Это, например, бизнес и экономика. По математике и физике влияния на оценки не было, ведь там результат зависит только от того, правильный был дан ответ или нет.
Источник фото:Pixabay
Источник:Daily Mail
Автор:Ксения МурашеваТеги: