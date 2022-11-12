Исследование: красивые студентки проиграли после перехода на дистанционку

Учёный из Лундского университета проанализировал баллы 300 студентов из Швеции до и после начала пандемии COVID. Также участникам эксперимента было предложено оценить привлекательность каждого студента по фотографиям.

Исследование выявило значительное снижение средних оценок среди привлекательных студенток, причём только на тех занятиях, где преподаватели и студенты более склонны к взаимодействию. Это, например, бизнес и экономика. По математике и физике влияния на оценки не было, ведь там результат зависит только от того, правильный был дан ответ или нет.