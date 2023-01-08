Исследование: крысы счастливо прыгают при виде щекотки другой крысы

В преддверии лабораторных экспериментов всех крыс брали на руки на 20 минут и щекотали в течение 10 минут один раз в день в течение шести-восьми дней.

Затем для экспериментов исследователи использовали коробку, разделенную прозрачным барьером на два отсека, в каждом из которых были установлены ультразвуковые микрофоны. Крыс-наблюдателей поместили в один из отсеков. Затем им показывали, как щекочут другую крысу.

Когда крыс-демонстраторов щекотали, крысы-наблюдатели проявляли интерес и демонстрировали «игривое поведение», включая более быстрые движения, погоню за рукой человека и «прыжки радости».