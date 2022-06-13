Исследование: кто кого не любит больше — веганы или мясоеды

Учёные провели два исследования. В первом исследователи провели опрос 477 участников в Бельгии, во втором — изучили сообщения в Twitter. Авторы искали твиты по 16 самым популярным хэштегам, связанным с мясоедением или веганством (например, #antivegan, #yes2meat, #veganfood, #plantbased). Эти твиты тщательно анализировались.

Оказалось, что мясоеды и веганы редко выражают негативное отношение друг к другу вопреки стереотипам. И хотя общее отношение не было негативным, веганы всё же чаще выражали неприязнь к тем, кто ест продукты животного происхождения.