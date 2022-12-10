Исследование: курение сигарет увеличивает риск развития 56 заболеваний

18:53, 10 декабря 2022
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Исследование: курение сигарет увеличивает риск развития 56 заболеванийОно вам надо?
Новые научные данные показывают, что курильщики сигарет имеют повышенный риск развития 56 видов заболеваний.
Фото: Unsplash
Среди этих заболеваний есть многие типы рака, болезни, поражающие, в том числе глаза, поджелудочную железу и печень. Оксфордский университет также отметил, что курение повышает риск получить пептическую язву, диабет, катаракту, астму и др.
Исследования также показали, что в основном курильщиками являются мужчины, среди них наибольшему риску подвергаются те, кто проживает в городских районах.