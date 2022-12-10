Исследование: курение сигарет увеличивает риск развития 56 заболеваний

Среди этих заболеваний есть многие типы рака, болезни, поражающие, в том числе глаза, поджелудочную железу и печень. Оксфордский университет также отметил, что курение повышает риск получить пептическую язву, диабет, катаракту, астму и др.

Исследования также показали, что в основном курильщиками являются мужчины, среди них наибольшему риску подвергаются те, кто проживает в городских районах.