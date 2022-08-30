Исследование: легализация марихуаны действительно увеличивает её потребление

Исследователи проанализировали данные двух крупных исследований близнецов. Они отслеживали пары близнецов, проживающих либо в Колорадо, либо в Миннесоте, с детства. Команда спросила каждого участника, как часто он употреблял марихуану до и после 2014 года. Именно тогда Колорадо стал одним из первых штатов, где начали продавать марихуану в рекреационных целях. А вот в Миннесоте она по-прежнему нелегальна.

До 2014 года в двух штатах не было различий в употреблении каннабиса. Однако после 2014 года ситуация изменилась. Жители Колорадо стал употреблять марихуану на 24% чаще, чем жители Миннесоты.