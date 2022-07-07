Исследование: лекарства от депрессии помогают при Альцгеймере

Норадренергические препараты уже несколько десятилетий используются для лечения различных заболеваний - от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и депрессии до бессонницы и высокого кровяного давления.

Новое исследование показало, что применение препаратов этого семейства привело к небольшому, но значительному улучшению познавательных функций и значительному улучшению апатии. Ученые пришли к выводу, что есть все основания для проведения нового клинического испытания, изучающего, могут ли эти препараты быть полезны в качестве лечения болезни Альцгеймера.

"У пациентов с деменцией или легкими когнитивными нарушениями, вызванными болезнью Альцгеймера, фармакотерапия, направленная на норадренергическую систему, может улучшить познание и апатию", - говорится в заключении обзора.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.