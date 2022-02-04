Исследование: любовь к природе частично передаётся по наследству

Исследователи опросили 1153 пары близнецов о том, как они относятся к природе. Их просили оценить, как часто они посещают природные пространства, такие как общественные парки и частные сады.

Авторы работы обнаружили, что однояйцевые близнецы, у которых почти 100% генов общие, были более похожи друг на друга в своей любви к природе по сравнению с разнояйцевыми близнецами. Учёные увидели умеренное влияние генетики на то, как люди воспринимают природу.

Ранее было обнаружено, что времяпрепровождение на природе улучшает психическое самочувствие, но разные люди по-разному чувствуют себя на природе.