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Исследование: люди больше изменяют, если знают, что остальные тоже так делают

Люди — довольно подлые существа
Учёные выяснили, что неверность может быть «заразна». Если в окружении человека многие имеют романы на стороне, такая модель поведения становится для них более приемлемой.
Исследование: люди больше изменяют, если знают, что остальные тоже так делают

Исследователи провели три эксперимента. В первом участникам показали результаты исследований, которые указывали на высокую или низкую распространённость измен. Затем участники описали первую сексуальную фантазию, которая пришла им в голову.

Во втором эксперименте люди читали различные признания, в которых описывались случаи либо измен, либо мошенничества на учёбе. Затем участники оценивали фотографии привлекательных незнакомцев другого пола, указывая, может ли этот человек стать потенциальным партнёром.

В третьем исследовании добровольцы ознакомились с результатами опроса, указывающими на высокую распространённость измен и подлого поведения. Затем привлекательный интервьюер другого пола взял у них онлайн-интервью. После этого участники должны были отправить ему сообщение и оценить его сексуальную привлекательность.

Эксперименты показали, что после столкновения с чужой неверностью люди начинали испытывать большее желание иметь альтернативных партнёров.

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