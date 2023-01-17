Исследование: люди делятся фейками по привычке

Всего авторы провели четыре исследования с участием 2476 человек. Им показывали новостные заголовки, а люди должны были решить, репостнуть такую новость или нет. Некоторые из заголовков были правдивыми, а другие — ложными. Учёные также оценили у людей привычку в принципе репостить что-либо.

В целом, исследование показало, что люди, привыкшие репостить всё подряд, могут делать это даже вне зависимости от своих взглядов. То есть пользователи распространяют фейки, не задумываясь, потому, что просто привыкли к определённому действию. Однако можно выработать и привычку распространять именно достоверную информацию.

Отмечается, что также люди могут репостить фейки из потребности в принадлежности к определённой группе.