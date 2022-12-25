Исследование: люди появились раньше, чем мы думали

Согласно новому исследованию, уровень моря в Микронезии, группе мелких островов Океании, за последние 5000 лет повышался намного быстрее, чем считалось ранее. Об этом говорит накопление мангровых отложений на островах Понпеи и Косраэ.

Учёные обнаружили в Понпеи и Косраэ мангровые отложения глубиной до пяти метров. Единственным объяснением таких глубоких мангровых отложений может быть постоянное повышение уровня моря. Исследователи подсчитали, что за последние 5700 лет уровень моря поднялся примерно на четыре метра. Наиболее вероятной причиной этого подъёма является то, что острова тонут. Учёные предполагают, что это повышение уровня моря скрыло археологические данные о Понпеи и Косраэ. Следовательно, свидетельства более раннего заселения сегодня могут быть затоплены. Вполне возможно, что люди заселили этот регион Микронезии намного раньше, чем считалось.