Исследование: люди предпочли ложные и популярные мнения истинным и непопулярным

Исследователи провели два онлайн-опроса, в которых поучаствовали более 600 взрослых жителей США. Участники должны были оценить, насколько они верят каждому из 30 утверждений. Утверждения касались тем изменения климата, расовых предрассудков, вакцинации, теории заговоров. После этого добровольцы должны были угадать, сколько людей разделяют эти идеи. А затем участникам демонстрировали ложную статистику о том, сколько людей верят или не верят в то или иное утверждение.

Оказалось, что люди с большей вероятностью соглашались с тем утверждением, которое считали более популярным в обществе. А сомневающиеся, если видели «статистику», меняли мнение, как только понимали, что его якобы разделяет большинство.