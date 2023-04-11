Исследование: люди с «традиционными» ценностями более строго придерживались ограничений из-за COVID

16:40, 11 апреля 2023
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Исследование: люди с «традиционными» ценностями более строго придерживались ограничений из-за COVIDЛибералы были менее покорными
Результаты нового исследования показали, что во всём мире те, кто заявлял о приверженности традиционным ценностям, как правило, более строго придерживались мер профилактики коронавируса.
Фото: Unsplash
Международная группа учёных опросила почти 8000 человек из 27 стран. Исследователи попросили участников ответить на ряд вопросов и утверждений: например, «традиции — основа здорового общества, и их следует уважать». Затем участников спросили о том, какие меры предосторожности они предпринимали, чтобы избежать заражения COVID-19.
В 21 из 27 стран исследователи обнаружили сильную связь между традиционными ценностями и строгим соблюдением мер предосторожности. Либералы же были менее склонны придерживаться предписаний государства.