Исследование: люди считают информацию из интернета собственными знаниями

Новое исследование также показало, что люди, которые использовали Google для ответа на вопросы, были более уверены в своих знаниях и памяти, чем те, кто не использовал поисковик. Однако важно отметить, что участники из первой группы были правы не чаще, чем люди из второй.

В целом, несколько экспериментов доказали, что люди склонны приписывать себе знания, которые когда-то видели в результатах онлайн-поиска. Кроме того, они оказались слишком уверенными в своих способностях и памяти. Учёные пришли к выводу, что беспрепятственное подключение к интернету стирает границы между внутренним и внешним знанием.