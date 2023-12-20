Исследование: люди верят фейкам больше после их подробного опровержения

Исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрывает неожиданные последствия использования поисковых систем для оценки правдивости ложных новостных статей. Работа ученых показывает, что люди, особенно те, кто подвергается воздействию низкокачественной информации из поисковых систем, испытывают значительный рост веры в популярную дезинформацию. Исследователи провели пять экспериментов, изучая влияние поведения при поиске информации в Интернете на убежденность людей в ложных или вводящих в заблуждение новостях.

Исследование подчеркивает важность программ повышения медиаграмотности и призывает поисковые системы решить проблемы, выявленные в ходе исследования.