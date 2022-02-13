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Исследование: люди верят в любую чепуху, если её говорит учёный«Эффект Эйнштейна»
Учёные создали генератор чуши и показали созданные им тексты людям, выдавая их за высказывания учёных или духовных наставников. Оказалось, что люди были более склонны верить в чепуху, если думали, что её произносил представитель науки.
В исследовании участвовали 10 195 человек из 24 стран. Они отвечали, считают ли правдоподобными показанные им утверждения. Их также спрашивали о степени религиозности.
Результаты показали, что люди, как правило, считают заявления более достоверными, если они исходят от учёного, чем от духовника. 76% участников оценили чушь «учёного» выше по шкале достоверности. Кроме того, люди, рассказавшие о своей религиозности, всё равно отдавали предпочтение утверждениям учёных, а не духовников.
Источник: Science Alert