Исследование: людям действительно могут «подходить» их имена

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJ) предположили, что люди часто могут вести себя в соответствии с социальными ярлыками и ожиданиями, связанными с их именем. Это находит отражение в их внешности, что позволяет другим угадывать имена.

В эксперименте испытуемым давали фотографию человека и несколько вариантов имени. Участники выбирали правильное имя почти в 40% случаев, что намного превышает 25-процентный шанс на правильное случайное предположение.