Исследование: массовые стрельбы в школах не вызваны психическими расстройствами

Исследование также показало, что большинство убийц использовали огнестрельное оружие. Почти половина преступлений (47,6%) произошли в США. Виновниками массовых расстрелов в учебных заведениях в основном являются представители европеоидной расы (66,7%) и мужчины (100%).

При этом тяжёлые психические заболевания (например, психоз) отсутствовали у большинства преступников. Около половины (45,6%) скулшутингов заканчивались самоубийством.