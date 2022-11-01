Исследование: массовые стрельбы в школах не вызваны психическими расстройствами

20:08, 01 ноября 2022
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Исследование: массовые стрельбы в школах не вызваны психическими расстройствамиВ основном причина другая
Исследовательская группа изучила 82 массовых убийства, которые хотя произошли в академических учреждениях по всему миру, и обнаружила, что у большинства стрелков не было серьёзных психических расстройств.
Исследование также показало, что большинство убийц использовали огнестрельное оружие. Почти половина преступлений (47,6%) произошли в США. Виновниками массовых расстрелов в учебных заведениях в основном являются представители европеоидной расы (66,7%) и мужчины (100%).
При этом тяжёлые психические заболевания (например, психоз) отсутствовали у большинства преступников. Около половины (45,6%) скулшутингов заканчивались самоубийством.