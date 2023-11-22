Исследование: микробы хранят воспоминания и передают их из поколения в поколение

Исследователи из Техасского университета выяснили, что эти микроорганизмы реагируют на окружающую среду на основе прошлого опыта, формируя память, которая влияет на принятие решений и передается будущим поколениям бактерий.

Несмотря на отсутствие мозга, бактерии, подобные E. coli, способны собирать информацию и хранить ее для дальнейшего использования. Исследование выявило железо как ключ к феномену бактериальной памяти. Низкий уровень железа вызывает воспоминания, приводящие к быстрому движению роя, а высокий уровень железа - к созданию защитных биопленок.

Понимание поведения бактерий, в частности их «железной памяти», может проложить путь к созданию инновационных терапевтических средств.