Исследование: микробы хранят воспоминания и передают их из поколения в поколение

Исследование: микробы хранят воспоминания и передают их из поколения в поколениеИ при чем тут железо
Оказалось, что безмозглые (в прямом смысле) бактерии, в частности, обычная кишечная палочка, обладают памятью, которая определяет их поведение, и, заметьте, она передается по наследству.
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Исследователи из Техасского университета выяснили, что эти микроорганизмы реагируют на окружающую среду на основе прошлого опыта, формируя память, которая влияет на принятие решений и передается будущим поколениям бактерий.
Несмотря на отсутствие мозга, бактерии, подобные E. coli, способны собирать информацию и хранить ее для дальнейшего использования. Исследование выявило железо как ключ к феномену бактериальной памяти. Низкий уровень железа вызывает воспоминания, приводящие к быстрому движению роя, а высокий уровень железа - к созданию защитных биопленок.
Понимание поведения бактерий, в частности их «железной памяти», может проложить путь к созданию инновационных терапевтических средств.