Исследование: многие пожилые люди плохо видят даже в очках

Исследование, которое охватывает данные за более чем 14 лет, показало, что различные типы нарушений зрения связаны с пожилым возрастом, а также с более низким уровнем образования и более низким доходом. Нарушения остроты зрения вблизи и контрастной чувствительности были больше среди неиспаноязычных чернокожих и латиноамериканцев по сравнению с белыми людьми.

Вероятно, многие люди просто не могут себе позволить хорошую коррекцию зрения.