Исследование: многие пожилые люди плохо видят даже в очках

16:56, 13 января 2023
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Исследование: многие пожилые люди плохо видят даже в очкахДело в бедности
Новое исследование показывает, что 28% людей старше 71 года плохо видят, даже если носят обычные очки или контактные линзы.
Фото: Unsplash
Исследование, которое охватывает данные за более чем 14 лет, показало, что различные типы нарушений зрения связаны с пожилым возрастом, а также с более низким уровнем образования и более низким доходом. Нарушения остроты зрения вблизи и контрастной чувствительности были больше среди неиспаноязычных чернокожих и латиноамериканцев по сравнению с белыми людьми.
Вероятно, многие люди просто не могут себе позволить хорошую коррекцию зрения.