Наука и технологии
12:25, 03 января 2023
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Исследование: модные коворкинги могут убивать вашу креативность

Со временем

Идея коворкингов состоит в том, что они должны способствовать сотрудничеству и творческим инновациям. Однако недавнее исследование показывает, что в течение более длительных периодов времени может происходить обратное.

Исследование: модные коворкинги могут убивать вашу креативность

Фото: Unsplash

Учёные увидели, что коворкинги со временем начинают мешать практике сотрудничества между фирмами. Первоначально общие пространства действительно способствовали установлению связей. Но впоследствии такая деятельность становилась отвлекающей.

Из семи стартапов три в конечном итоге покинули коворкинг, заявив, что преимущества пространств для совместной работы недолговечны, а постоянные изменения по мере добавления новых компаний были разрушительными.

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