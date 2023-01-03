Исследование: модные коворкинги могут убивать вашу креативность

12:25, 03 января 2023
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Исследование: модные коворкинги могут убивать вашу креативностьСо временем
Идея коворкингов состоит в том, что они должны способствовать сотрудничеству и творческим инновациям. Однако недавнее исследование показывает, что в течение более длительных периодов времени может происходить обратное.
Фото: Unsplash
Учёные увидели, что коворкинги со временем начинают мешать практике сотрудничества между фирмами. Первоначально общие пространства действительно способствовали установлению связей. Но впоследствии такая деятельность становилась отвлекающей.
Из семи стартапов три в конечном итоге покинули коворкинг, заявив, что преимущества пространств для совместной работы недолговечны, а постоянные изменения по мере добавления новых компаний были разрушительными.