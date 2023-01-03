Исследование: модные коворкинги могут убивать вашу креативность

Учёные увидели, что коворкинги со временем начинают мешать практике сотрудничества между фирмами. Первоначально общие пространства действительно способствовали установлению связей. Но впоследствии такая деятельность становилась отвлекающей.

Из семи стартапов три в конечном итоге покинули коворкинг, заявив, что преимущества пространств для совместной работы недолговечны, а постоянные изменения по мере добавления новых компаний были разрушительными.