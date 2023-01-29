Исследование: молоко могло сделать людей выше

Чтобы изучить, как изменился размер человеческого тела, антрополог из Западного университета и его коллеги сопоставили данные более чем 3500 скелетов из 366 археологических раскопок в семи регионах. Они обнаружили, что средний рост мужчин и женщин по всему миру снижался, начиная с отметки в 30 000 лет назад и достиг своего минимума в период 6000-8000 лет назад. Однако в Центральной Европе средний рост вырос. Команда обнаружила аналогичные тенденции и для массы тела.

При этом самые ранние свидетельства производства молочных продуктов относятся примерно к периоду 9000 лет назад в Западной Азии, откуда они распространились по всему миру, достигнув Центральной Европы по крайней мере 7400 лет назад. Исследовательская группа считает, что «исключительный» рост был вызван тем, что европейцы начали вырабатывать фермент лактазу, который позволял им получать больше питательных веществ из молока.