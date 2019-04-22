Исследование: москвичи вызывают такси ради 15-минутной поездки

Каждый десятый пассажир такси просить подвезти его до аэропорта. Чаще всего до Внуково, не так часто до Домодедово и пореже — до Шереметьево. Чуть-чуть уступают аэропортам в популярности железнодорожные вокзалы Москвы. Почти 5% заказов приходится на них. Самый популярный вокзал — Казанский. Всего 1,6% заказов приходится на торговые центры.

Как оказалось, москвичи довольно часто пользуются услугами такси, чтобы доехать до метро. В топе станций оказались «Юго-Западная», «Саларьево» и «ВДНХ».

Сервис также подсчитал, сколько длится средняя поездка в такси в Москве. Всего лишь 15 минут. За это время можно успеть проехать около 13 км.