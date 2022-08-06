Наука и технологии
Сегодня в 15:22
1 мин.

Исследование: мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на усталость

Но только на временную
Учёные изучили взаимосвязь между возрастом, полом и усталостью с помощью нейровизуализации и данных опросов.
Исследование: мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на усталость

Это исследование — первое, в котором сообщается о влиянии пола и возраста как на «состояние», так и на «признаки» усталости, и впервые сообщается о связанных с усталостью различиях в активации мозга в зависимости от пола.

Исследователи собрали данные 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Состояние усталости измерялось во время фМРТ-сканирования, когда участники выполняли когнитивно сложную задачу.

Оказалось, что у мужчин и женщин есть различия в реакции на временную усталость, но нет разницы в случае хронической усталости.

Источник:News Medical
Теги:
#наука
,
#Мозг
Новости партнеров
Новости партнеров