Исследование: мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на усталость

Сегодня в 15:22
1 мин.
Исследование: мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на усталостьНо только на временную
Учёные изучили взаимосвязь между возрастом, полом и усталостью с помощью нейровизуализации и данных опросов.
Это исследование — первое, в котором сообщается о влиянии пола и возраста как на «состояние», так и на «признаки» усталости, и впервые сообщается о связанных с усталостью различиях в активации мозга в зависимости от пола.
Исследователи собрали данные 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Состояние усталости измерялось во время фМРТ-сканирования, когда участники выполняли когнитивно сложную задачу.
Оказалось, что у мужчин и женщин есть различия в реакции на временную усталость, но нет разницы в случае хронической усталости.