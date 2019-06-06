Исследование: мужчины тратят больше денег на моду, чем женщины

Наиболее заметной оказалась разница для людей в возрасте до 24 и после 45 лет.

А вот ещё один интересный вывод из исследования: в первом квартале 2019 года самым популярным магазином одежды и модных аксессуаров стал Wildberries, опередив ЦУМ. В целом, сумма трат клиентов Райффайзенбанка в онлайн-магазинах моды увеличилась на 89% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

Чаще всего на Wildberries мужчины заказывали брюки, футболки, кроссовки, костюмы (деловые и спортивные), ботинки и джинсы. По сравнению с прошлым годом особенно заметно выросло число заказов обуви.