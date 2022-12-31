Исследование: музыканты и обычные люди слушают музыку по-разному

В эксперименте участвовали 34 человека, половина из которых были музыкантами. Они прослушали шесть разных песен. Все добровольцы также прошли проверку слуха, и было обнаружено, что у них нет отклонений.

Изучив свои данные, исследователи обнаружили, что музыканты, как правило, слушают музыку с большей громкостью, чем не музыканты (в среднем на 11 дБ выше), особенно когда играет любимая песня.

Исследователи не спрашивали музыкантов, почему они делают музыку громче, но предположили, что это может быть связано с различием в частях мозга, которые определяют, что доставляет удовольствие от музыки.