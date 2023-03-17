Исследование: насекомые разучились спариваться из-за грязного воздуха

Учёные провели эксперименты с мухами дрозофилами. Они подвергали их воздействию озона в концентрации 100 частей на миллиард — такой уровень часто наблюдается в городском воздухе летом. С помощью специальных приборов они измеряли количество феромонов. Оказалось, что за два часа озон уничтожал большую часть «мужских» феромонов.

Это сказывалось и на поведении насекомых. В нормальных условиях самцы дрозофил привлекают самок своим запахом и отпугивают конкурентов. Кроме того, когда самка спаривается с самцом, она получает его феромоны и становится менее доступной для других самцов. Но если озон разрушает эти запахи, то всё меняется: самки не реагируют на самцов, а самцы не различают пол и пытаются скреститься друг с другом.

Учёные предполагают, что такое явление может негативно сказаться на репродуктивном успехе насекомых и повлиять на биоразнообразие.