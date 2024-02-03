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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 19:49
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Исследование: наши микроскопические предки опережали свое время

Окаменелости показали удивительное разнообразие 1,6 миллиарда лет назад
Наши микробные предки жили за миллиарды лет до появления неандертальцев, динозавров и даже первых рыб. Эти ранние эукариоты были удивительно разнообразны и уже обладали сложными характеристиками, что бросает вызов нашему пониманию их эволюции.

У эукариот есть ядро, в котором заключена ДНК, — ключевая особенность, обеспечивающая более сложную организацию. Хотя считалось, что их появление произошло около 2 миллиардов лет назад, новые данные значительно отодвигают эти сроки.

Под руководством палеонтолога Ли Энн Ридман группа исследователей проанализировала окаменелости возрастом 1,64 миллиарда лет из Австралии. Они выявили 26 отдельных таксонов, в том числе 10 совершенно новых видов, что свидетельствует о поразительной диверсификации на столь раннем этапе.

Одна из окаменелостей, Limbunyasphaera operculata, демонстрировала особенность, характерную для современных микробов: защитную цисту с закрытым отверстием. Это говорит о том, что эукариоты намного раньше разработали сложные стратегии выживания.

Другие окаменелости удивили исследователей еще более сложными структурами. Satka favosa обладала мембраносвязанным везикулом с пластиноподобными структурами, что, возможно, намекает на наличие комплекса Гольджи, отвечающих за сортировку материалов внутри клетки — критически важная функция современных эукариот.

Что дальше? Поиски еще более древних окаменелостей продолжаются, и, возможно, они откроют еще больше информации о захватывающей и сложной ранней жизни на Земле.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#бактерии
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#эволюция