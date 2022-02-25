Исследование: не знающие английский люди лишились благ цифровой медицины

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Исследование: не знающие английский люди лишились благ цифровой медициныИм сложно пользоваться Zoom
Согласно новому исследованию, люди, которые плохо говорят по-английски, с трудом могли получить доступ к услугам телемедицины в США в течение первого года пандемии COVID-19.
Учёные опросили сотрудников и пациентов двух общественных медицинских центров в Калифорнии об их опыте использования телемедицины в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Одна из клиник обслуживает преимущественно испаноязычное население, а вторая обслуживает преимущественно китайскоязычное население.
Оказалось, что пациенты, которые плохо знали английский язык, испытывали трудности с тем, чтобы установить и использовать платформы для видеоконференций наподобие Zoom. Они просто не могли прочитать FAQ. Даже если информация на платформе переводилась на другие языки, зачастую она переводилась плохо. Таким образом, блага цифровой медицины были недоступны для людей, плохо говорящих по-английски.
Источник: The Verge