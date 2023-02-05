Исследование: неандертальцы эволюционировали, чтобы не ощущать собственного неприятного запаха

Исследователи реконструировали рецепторы запаха из геномов неандертальцев, денисовцев, древнего homo sapiens и современного человека. Оказалось, что у всех видов людей один и тот же спектр воспринимаемых запахов. Однако у денисовцев оказался более чувствительный нос, чем у людей, в то время как у неандертальцев наоборот.

Последние хуже воспринимали запахи тела. Так, у одного из неандертальцев была генетическая мутация, которая уменьшила его способность чувствовать запах андростадиенона — химического вещества, связанного с мочой и потом. Это могло бы сильно помочь тем, кто жил в непосредственной близости от других неандертальцев в пещерах.