Наука и технологии
19:14, 05 февраля 2023
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Исследование: неандертальцы эволюционировали, чтобы не ощущать собственного неприятного запаха

Это полезно, если вы все вместе живёте в пещере

Учёные выяснили, что у неандертальцев развилась мутация, которая могла избавить их от ощущения запаха собственного тела.

Исследование: неандертальцы эволюционировали, чтобы не ощущать собственного неприятного запаха

Фото: Unsplash

Исследователи реконструировали рецепторы запаха из геномов неандертальцев, денисовцев, древнего homo sapiens и современного человека. Оказалось, что у всех видов людей один и тот же спектр воспринимаемых запахов. Однако у денисовцев оказался более чувствительный нос, чем у людей, в то время как у неандертальцев наоборот.

Последние хуже воспринимали запахи тела. Так, у одного из неандертальцев была генетическая мутация, которая уменьшила его способность чувствовать запах андростадиенона — химического вещества, связанного с мочой и потом. Это могло бы сильно помочь тем, кто жил в непосредственной близости от других неандертальцев в пещерах.

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