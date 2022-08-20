Исследование: небольшие хорошие поступки значат больше, чем вы думаете

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Исследование: небольшие хорошие поступки значат больше, чем вы думаетеМы недооцениваем благодарность
Учёные из Университета Техаса в Остине выяснили, что когда люди совершают даже небольшие добрые дела, они действительно имеют значение. Люди недооценивают это.
Исследователи обнаружили, что «исполнители» добрых дел часто недооценивают, насколько лучше чувствуют себя получатели после их действий. Речь идёт даже о таких мелочах, как перевести кого-то через дорогу. На деле, мало того, что тот, кому помогли, обычно чувствует себя более позитивно, он ещё и распространяет эту доброту на других.
В одном эксперименте группа студентов совершила два случайных акта доброты в течение двух дней, не ожидая ничего взамен. Это были оплата обеда незнакомцу в кафе или помощь другу с трудным заданием. Дальнейший опрос показал, что те, кто совершал хорошие поступки, недооценили благодарность получателя. То же самое подтвердили и другие эксперименты.