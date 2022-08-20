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Исследование: небольшие хорошие поступки значат больше, чем вы думаете

Мы недооцениваем благодарность
Учёные из Университета Техаса в Остине выяснили, что когда люди совершают даже небольшие добрые дела, они действительно имеют значение. Люди недооценивают это.
Исследование: небольшие хорошие поступки значат больше, чем вы думаете

Исследователи обнаружили, что «исполнители» добрых дел часто недооценивают, насколько лучше чувствуют себя получатели после их действий. Речь идёт даже о таких мелочах, как перевести кого-то через дорогу. На деле, мало того, что тот, кому помогли, обычно чувствует себя более позитивно, он ещё и распространяет эту доброту на других.

В одном эксперименте группа студентов совершила два случайных акта доброты в течение двух дней, не ожидая ничего взамен. Это были оплата обеда незнакомцу в кафе или помощь другу с трудным заданием. Дальнейший опрос показал, что те, кто совершал хорошие поступки, недооценили благодарность получателя. То же самое подтвердили и другие эксперименты.

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