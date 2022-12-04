Исследование: одиночество или несчастье ускоряет старение

Чтобы определить уровень старения, учёные использовали комбинацию 16 биомаркеров крови, семи биометрических параметров и биологического пола человека. На основе этого обучили нейронную сеть, предсказывающую биологический возраст. В частности, среди данных были показатели кровяного давления, индекса массы тела и т.д.

Полученные данные показывают, что «психическое здоровье является неотъемлемой частью долголетия», — говорят исследователи. «Если вы не заботитесь о своём психологическом комфорте, вы сокращаете продолжительность своей жизни так же, а то и больше, как если бы вы начали курить».